Allianz Aktie 322646 / DE0008404005
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11.09.2026 07:53:03
Rechtsstreit um Radiant World könnte Zurich und Allianz treffen
Der Eisenerz-Trader Radiant World wehrt sich vor Gericht gegen die Forderungen von Gläubigern wegen angeblich betrügerischer Unterlagen. Das Unternehmen hat einem Medienbericht bei Zurich und Allianz Transaktions-Versicherungen abgeschlossen, die nun zu Belastungen führen könnten.
Trading Signals: BP - Im Sog der Ölpreise
Die Aktie des britischen Multis ist dabei, nach oben aus dem kurzfristigen Abwärtstrend auszubrechen. Neben der Charttechnik und dem hohen Ölpreis spricht der Ehrgeiz der neuen BP-Chefin für weitere Avancen.Weiterlesen!
Nachrichten zu Allianz
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06:00
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10.09.26
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10.09.26
|Schwacher Handel in Europa: STOXX 50 fällt am Donnerstagnachmittag zurück (finanzen.ch)
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10.09.26
|Schwacher Handel in Europa: Euro STOXX 50 verliert am Donnerstagnachmittag (finanzen.ch)
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09.09.26
|Börse Europa: STOXX 50 verbucht zum Start des Mittwochshandels Abschläge (finanzen.ch)
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09.09.26
|Optimismus in Frankfurt: LUS-DAX notiert zum Handelsstart im Plus (finanzen.ch)
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09.09.26
|Handel in Europa: Euro STOXX 50 zum Start leichter (finanzen.ch)
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09.09.26
|Börse Frankfurt in Rot: DAX verbucht zum Handelsstart Verluste (finanzen.ch)
Analysen zu Allianz
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