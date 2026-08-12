Rechi Precision stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Rechi Precision hat am 10.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0.53 TWD. Im Vorjahresviertel waren 0.460 TWD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 6.33 Milliarden TWD vermeldet – das entspricht einem Plus von 15.75 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5.46 Milliarden TWD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.ch