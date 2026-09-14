Lufthansa Aktie 667979 / DE0008232125
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14.09.2026 07:00:00
Rebranding von Air Dolomiti, Lufthansa kehrt nach Dubai zurück, mehr Premiumsitze geplant
Passende Hebelprodukte
Trading Signals: BP - Im Sog der Ölpreise
Die Aktie des britischen Multis ist dabei, nach oben aus dem kurzfristigen Abwärtstrend auszubrechen. Neben der Charttechnik und dem hohen Ölpreis spricht der Ehrgeiz der neuen BP-Chefin für weitere Avancen.Weiterlesen!
Nachrichten zu Lufthansa AG
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11.09.26
|Starker Wochentag in Frankfurt: MDAX letztendlich mit positivem Vorzeichen (finanzen.ch)
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10.09.26
|Fluggesellschaft Emirates darf künftig auch den Flughafen BER ansteuern (AWP)
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10.09.26
|Börse Frankfurt in Rot: MDAX beendet die Sitzung mit Verlusten (finanzen.ch)
|
10.09.26
|Zurückhaltung in Frankfurt: MDAX am Nachmittag leichter (finanzen.ch)
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10.09.26
|MDAX-Titel Lufthansa-Aktie: So viel Verlust hätte ein Lufthansa-Investment von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.ch)
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09.09.26
|Schwache Performance in Frankfurt: MDAX schwächelt schlussendlich (finanzen.ch)
|
09.09.26
|Swiss fliegt ab Ende Oktober wieder von Zürich nach Dubai - Lufthansa-Aktie gibt nach (AWP)
|
09.09.26
|Verluste in Frankfurt: MDAX zeigt sich mittags schwächer (finanzen.ch)
Analysen zu Lufthansa AG
|04.09.26
|Lufthansa Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|20.08.26
|Lufthansa Market-Perform
|Bernstein Research
|19.08.26
|Lufthansa Underweight
|Barclays Capital
|05.08.26
|Lufthansa Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.08.26
|Lufthansa Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|04.09.26
|Lufthansa Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|20.08.26
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|Bernstein Research
|19.08.26
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|Barclays Capital
|05.08.26
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|Goldman Sachs Group Inc.
|05.08.26
|Lufthansa Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|04.08.26
|Lufthansa Buy
|UBS AG
|03.07.26
|Lufthansa Buy
|UBS AG
|06.05.26
|Lufthansa Buy
|UBS AG
|27.03.26
|Lufthansa Buy
|UBS AG
|13.03.26
|Lufthansa Buy
|UBS AG
|19.08.26
|Lufthansa Underweight
|Barclays Capital
|05.08.26
|Lufthansa Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|14.07.26
|Lufthansa Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|08.07.26
|Lufthansa Underweight
|Barclays Capital
|08.05.26
|Lufthansa Underweight
|Barclays Capital
|04.09.26
|Lufthansa Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|20.08.26
|Lufthansa Market-Perform
|Bernstein Research
|05.08.26
|Lufthansa Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|05.08.26
|Lufthansa Market-Perform
|Bernstein Research
|04.08.26
|Lufthansa Halten
|DZ BANK
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Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt dürften tiefer in den Montagshandel einsteigen. Die Börsen in Fernost weisen zum Wochenstart unterschiedliche Vorzeichen aus.