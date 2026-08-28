Rebel Capital 20 öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Rebel Capital 20 hat am 26.08.2026 die Bücher zum am 30.04.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Der Verlust je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 0.050 CAD. Im Vorjahr hatten -0.010 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch