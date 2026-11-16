REALWORLD, präsentierte Quartalsergebnisse

REALWORLD, hat am 13.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.

Der Verlust je Aktie wurde auf 10.05 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das REALWORLD, ein Ergebnis je Aktie von 6.95 JPY vermeldet.

Im abgelaufenen Quartal hat REALWORLD, 514.7 Millionen JPY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 84.08 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 279.6 Millionen JPY erwirtschaftet worden.

REALWORLD, vermeldete für das abgelaufene Gesamtjahr einen Verlust je Aktie von 21.140 JPY. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -16.730 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite standen 1.70 Milliarden JPY in den Büchern. Im Vorjahr hatte das Unternehmen 933.13 Millionen JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch