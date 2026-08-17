REALWORLD, öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

REALWORLD, hat am 14.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0.59 JPY beziffert. Im Vorjahresviertel waren -13.200 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat REALWORLD, im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 144.94 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 456.0 Millionen JPY. Im Vorjahresviertel waren 186.2 Millionen JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch