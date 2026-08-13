RealVision: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

RealVision hat am 12.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 1.19 JPY beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0.750 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 297.9 Millionen JPY – ein Plus von 5.29 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem RealVision 282.9 Millionen JPY erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.ch