Realty präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Realty stellte am 02.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0.03 USD vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei Realty ebenfalls ein Gewinn je Aktie von 0.030 USD in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz wurden 1.63 Milliarden USD gegenüber 1.47 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch