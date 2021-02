Realty ONE Group plantera UN arbre pour chacUNE de ses transactions en 2021

Pour la nouvelle année, UNBrokerage annonce UN plan signé ONE Cares qui aura des répercussions sur l'environnement et touchera autant de vies que possible

LAS VEGAS, 3 février 2021 /CNW/ - Realty ONE Group, une marque de style de vie moderne et l'UN des franchiseurs immobiliers à la croissance la plus rapide, a lancé un nouveau programme dans le but de contribuer à la préservation de l'environnement et de faire une différence dans les communautés du monde entier. Grâce au programme ONE Tree, ONE World, le franchiseur mondial s'engage à planter un arbre pour chaque maison achetée ou vendue par ses professionnels de l'immobilier en 2021, en espérant atteindre son objectif total de 111 111 arbres.

Ce programme relève de ONE Cares, l'organisme à but non lucratif de type 501(c)(3) de l'entreprise, et offrira également à ses REALTORS(R) la possibilité d'acheter ou de planter des arbres au nom de ses clients pour des maisons achetées et vendues tout au long de l'année.

« L'amour est notre règle d'or numéro UN et redonner fait partie de notre "COOLTURE", c'est dans notre ADN, said Kuba Jewgieniew a déclaré Kuba Jewgieniew, chef de la direction et fondateur de Realty ONE Group. ONE Tree, ONE World nous offre la possibilité d'avoir une incidence directe et significative sur nos communautés partout dans le monde, et ce, de plus de 111 111 façons. »

L'an dernier, UNBrokerage, comme on l'appelle dans l'industrie, était incroyablement fière de faire don de près de 100 000 $ à des organismes de bienfaisance et à des communautés à travers le pays, en plus d'offrir des milliers d'heures de bénévolat dans les marchés locaux.

Le franchiseur mondial a connu une autre année record avec la vente de 86 franchises malgré la pandémie et l'ajout de plus de 2 600 professionnels de l'immobilier.

Pour en savoir plus, visitez le site www.OwnAOne.com.

À propos de Realty ONE Group

Fondé en 2005, Realty ONE Group est un perturbateur de l'industrie, transformant radicalement le visage de la franchise immobilière avec son modèle d'affaires unique, sa « COOLTURE » amusante, son infrastructure technologique et le soutien de qualité supérieure offert à ses professionnels de l'immobilier. L'entreprise a rapidement évolué pour inclure plus de 15 000 professionnels de l'immobilier dans plus de 300 bureaux répartis dans 45 États américains, à Washington D.C. et au Canada. Realty ONE Group se classe dans le meilleur 1 % du pays selon REAL Trends, a été reconnue par le magazine Entrepreneur comme une des cinq meilleures franchises immobilières et a figuré sur la liste des entreprises à la croissance la plus rapide du Inc. 500 pendant sept années consécutives. Realty ONE Group va de l'avant et ouvre des portes, non seulement à ses clients, mais aussi aux professionnels de l'immobilier et aux propriétaires de franchises. Pour en apprendre davantage, visitez le site www.RealtyONEGroup.com.

