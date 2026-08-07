Realty legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Realty hat am 05.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das EPS belief sich auf 0.37 USD gegenüber 0.220 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Das vergangene Quartal hat Realty mit einem Umsatz von insgesamt 1.55 Milliarden USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.41 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren, um 9.52 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.ch