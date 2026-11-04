Realty: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Realty hat am 02.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0.43 USD. Im Vorjahresviertel waren 0.350 USD je Aktie erzielt worden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 1.62 Milliarden USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 10.10 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Realty einen Umsatz von 1.47 Milliarden USD eingefahren.

Redaktion finanzen.ch