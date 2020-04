Realterm clôt un fonds logistique européen de 100 millions d'euros et acquiert un site HFT à Bruxelles

AMSTERDAM, 10 avril 2020 /PRNewswire/ -- Realterm a le plaisir d'annoncer la clôture réussie du fonds Realterm Europe Logistics Fund (RELF) à son plafond absolu de 100 millions d'euros en vue d'investir dans le secteur de l'immobilier logistique à haut débit (HFT, pour high flow through) en Europe. Le RELF est le neuvième fonds créé sur la plateforme Realterm et le premier fonds à valeur ajoutée de la société en Europe.

« Le succès de notre levée de fonds témoigne de l'équipe que nous avons construite et de la confiance que nos investisseurs ont en notre capacité à créer de la valeur à travers notre approche d'investissement différenciée et notre connaissance du marché », a déclaré Peter Lesburg, directeur général des marchés de capitaux chez Realterm.

Le premier investissement du RELF est un site HFT de 10 000 mètres carrés entièrement loué à DHL au croisement de deux axes de transport paneuropéens clés – l'E40 et l'E19 à Bruxelles, en Belgique. Cette propriété est bâtie sur un terrain intercalaire à proximité de l'aéroport de Bruxelles, des ports du Benelux et d'une population résidentielle dense.

« L'emplacement exceptionnel, la fonctionnalité et l'accès à la fois aux infrastructures de transport et à une importante base de consommateurs font de ce site un excellent premier ajout à notre portefeuille », a déclaré Balazs Lados, directeur général de Realterm Europe et gestionnaire de fonds pour le RELF. « La propriété se prête à un large éventail d'activités, y compris le fret aérien, l'e-fulfillement, la distribution régionale et la livraison du dernier kilomètre. Nous sommes heureux d'accueillir DHL comme premier client en Europe. »

Les propriétés HFT facilitent généralement le changement de mode de transport et incluent des terminaux de camions à quai, des installations de transbordement, du fret aérien, du tri de colis, des entrepôts du dernier kilomètre, et d'autres installations de commerce électronique fondamentales. Stratégiquement situées autour des grands centres de population, des principaux centres de distribution et le long des principaux axes de fret paneuropéens, les installations HFT favorables au transport sont des points de transfert à haut volume critiques qui facilitent la circulation efficace des marchandises à travers la chaîne d'approvisionnement.

À propos de Realterm

Realterm est un opérateur immobilier qui possède 30 ans d'expérience dans l'exécution de stratégies de capital privé spécialisées, au croisement de la chaîne d'approvisionnement mondiale et des tendances de consommation émergentes. Realterm gère actuellement plus de 5 milliards de dollars US d'actifs par l'entremise de cinq séries de fonds de capital privé axés sur la logistique : Realterm Airport Logistics Properties (RALP), un fonds à capital variable investissant dans l'immobilier logistique aéroportuaire à haut débit (HFT) dans toute l'Amérique du Nord ; Realterm Logistics Income Fund (RLIF), un fonds à capital variable « Core Plus » et la série Realterm Logistics Fund (RLF), une série de fonds à capital fixe à valeur ajoutée, qui investissent tous deux dans l'immobilier logistique de transport terrestre HFT à travers l'Europe ; et IndoSpace Logistics Parks (ILP), une série de fonds opportunistes à capital fixe investissant dans les entrepôts et l'immobilier logistique sur les principaux marchés industriels de l'Inde.

