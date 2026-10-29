Realtek Semiconductor: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Realtek Semiconductor liess sich am 28.10.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Realtek Semiconductor die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 8.05 TWD, nach 6.69 TWD im Vorjahresvergleich.

Im abgelaufenen Quartal hat Realtek Semiconductor 37.73 Milliarden TWD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 27.94 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 29.49 Milliarden TWD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch