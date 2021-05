Realstone Swiss Property steigert Mietzinseinnahmen

Lausanne (awp) - Der Westschweizer Immobilienfonds Realstone Swiss Property hat in dem per Ende März abgeschlossenen Geschäftsjahr 2020/21 mehr an Mieten eingenommen. Der Wert des Immobilienportfolios hat ebenfalls zugelegt.

Die Mietzinseinnahmen stiegen in der Berichtsperiode um 3,4 Prozent auf 53,6 Millionen Franken, teilte der an der Schweizer Börse kotierte Fonds am Donnerstag mit. Die Mietzinsausfallrate konnte im Berichtsjahr auf 5,01 Prozent nach 5,74 Prozent im Vorjahr gesenkt werden.

Der Aufwand nahm dagegen um 4,8 Prozent zu. Dies erklärt sich den Angaben zufolge durch den Anstieg der Instandhaltungskosten und der direkten Kosten im Zusammenhang mit den kürzlich erworbenen Gebäuden um 8,6 Prozent sowie durch die Gewährung einer kostenlosen Miete im Zusammenhang mit der Covid-19-Pandemie in Höhe von 135'000 Franken.

Das Nettoergebnis beläuft sich somit auf 24,7 Millionen, was einer Steigerung von 4,2 Prozent entspricht. Dazu sind 1,3 Millionen Gewinn aus dem Verkauf der Liegenschaft Möriken-Wildegg (AG) hinzuzurechnen. Schliesslich belaufen sich die nicht realisierten Gewinne aus Neubewertungen auf 6,53 Millionen.

Das in diesem Jahr erzielte Ergebnis ermöglicht die Beibehaltung einer stabilen Dividende von 3,65 Franken pro Anteil, heisst es weiter.

Das gesamte Fondsvermögen betrug per 31. März 1,21 Milliarden (+5,5%). Die Haupttreiber dieses Anstiegs sind die Neubewertungen der Liegenschaften im Portfolio und die getätigten Investitionen, insbesondere in die Projekte Chemin de Mon Repos 3-5 in Cheseaux-sur-Lausanne (VD) und Route de Berne 2 in Lausanne. Ausserdem wurden drei hauptsächlich zu Wohnzwecken genutzte Liegenschaften im Gesamtwert von 34,1 Millionen erworben.

Die von der Finma genehmigte Vereinigung von Realstone Swiss Property und Realstone Development Fund wird am 31. Mai 2021 rückwirkend auf den 1. April 2021 vollzogen. Durch diese Transaktion verfüge der neue Realstone-Fonds über ein kombiniertes Immobilienportfolio von 2,26 Milliarden Franken per 31. März 2021, so die Gesellschaft weiter.

