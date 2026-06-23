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23.06.2026 23:03:36
Realstone RSF wächst im Geschäftsjahr 2025/26
Lausanne (awp) - Der Immobilienfonds Realstone RSF hat im Geschäftsjahr 2025/26 den Wert gesteigert. Das Gesamtvermögen stieg per Ende März 2026 um gut 10 Prozent auf 2,83 Milliarden Franken, wie aus dem am Dienstagabend veröffentlichten Geschäftsbericht hervorging.
Die Zahl der Immobilien wuchs dank weiterer Investitionen ins Wohnportfolio auf 90 von 83 vor Jahresfrist. Insgesamt hat der Fonds laut den Angaben neun Zukäufe realisiert. Dazu zählten Immobilien in Neuenburg, Bern, Basel und Genf. Und seit April 2026 seien bereits weitere Akquisitionen im Volumen von 137 Millionen Franken abgeschlossen oder aufgegleist worden.
Die Mieteinnahmen des Fonds stiegen um 10 Prozent auf 104,3 Millionen Franken, während unter dem Strich der Gewinn noch vor dem Einfluss von Bewertungseffekten um 16 Prozent auf 52,4 Millionen Franken vorrückte. Die Ausschüttung erhöht die Gesellschaft um 3 Rappen auf 3,75 Franken je Anteil. Die Anlagerendite betrug im abgelaufenen Geschäftsjahr 4,53 Prozent nach zuvor 6,70 Prozent.
mk/
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