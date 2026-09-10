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10.09.2026 21:33:36
Realstone RSF schliesst Kapitalerhöhung über 243 Millionen ab
Lausanne (awp) - Der an der SIX Swiss Exchange kotierte Fonds Realstone RSF hat seine im Mai angekündigte Kapitalerhöhung abgeschlossen. Damit hat die Fondsleitung laut einer Mitteilung von Donnerstagabend rund 243 Millionen Franken aufgenommen.
Es seien sämtliche 1,86 Millionen neu ausgegebenen Anteile gezeichnet worden, heisst es. Diese werden am 11. September freigegeben und kotiert.
Der Emissionserlös diene der Finanzierung des Erwerbs von 14 Liegenschaften mit hohem Wohnanteil und ermögliche es, die Fremdfinanzierungsquote auf ein strategisches Niveau zu senken, so die Mitteilung weiter.
ls/
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