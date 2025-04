Realstone RSF plant Kapitalerhöhung

Lausanne (awp) - Das Kapital des an der SIX kotierten Immobilienfonds Realstone RSF soll um 150 bis 200 Millionen Franken aufgestockt werden. Die Kapitalerhöhung soll im Juni 2025 stattfinden, wobei die Bezugsrechte ebenfalls im Juni gehandelt werden können, wie es in einer Mitteilung vom Mittwochabend heisst.

Der Fonds habe kürzlich für 94 Millionen Franken eine Liegenschaft gekauft und wolle in das bestehende Portfolio investieren, so das Communiqué weiter. Für dies brauche es nun die Kapitalerhöhung. Die genauen Modalitäten will die Fondsgesellschaft später mitteilen.

rw/to