Realstone RSF kündigt Kapitalerhöhung über rund 90 Mio Franken an

Lausanne (awp) - Die Westschweizer Immobilien-Fondsgesellschaft Realstone RSF hat eine weitere Kapitalerhöhung angekündigt. Zwischen Ende November und Anfang Dezember 2021 sollen über eine Kapitalerhöhung mit Bezugsrecht das Kapital um rund 90 Millionen Franken erhöht werden, wie die Realstone SA am Montag mitteilte.

Realstone will damit neue Akquisitionen finanzieren, in bestehende Projekte investieren und die Fremdfinanzierungsquote des Fonds reduzieren. Die Bedingungen der Kapitalerhöhung sollen am 16. November kommuniziert werden.

cf/rw