Realstone Industrial Fund hat drei Immobilien für 44 Millionen gekauft

Lausanne (awp) - Der Immobilienfonds Realstone Industrial Fund hat drei Industrieimmobilien für insgesamt 44 Millionen Franken erworben. Damit stärke der Fonds die Diversifikation seines Portfolios und verbessere gleichzeitig dessen Ertragsprofil, teilte Realstone am Dienstagabend in einem Communiqué mit.

Die drei Käufe wurden durch den Erlös aus der Kapitalerhöhung vom vergangenen November in Höhe von 20 Millionen Franken sowie durch den Verkauf eines Grundstücks im Dezember für 13,6 Millionen Franken finanziert. Mit dem Geld hat sich der Fonds eine Industriehalle in Düdingen FR, eine Industriehalle in Fällanden ZH und ein grösseres Industrieareal in Renens VD gekauft.

Mit diesen Transaktionen setze der Fonds seine Wachstumsstrategie fort, hiess es. Das Portfolio umfasse nun 13 Liegenschaften in fünf Kantonen mit einem Verkehrswert von rund 125 Millionen Franken.

jb/