Realstone Anlagestiftung startet Kapitalerhöhung am Dienstag

Lausanne (awp) - Die Realstone Anlagestiftung will die vor rund einer Woche angekündigte Kapitalerhöhung am Dienstag starten. Sie soll vom 20. Januar bis zum 20. März 2026 dauern und die finanziellen Mittel einspielen, um weitere Immobilien zuzukaufen.

Realstone steht vor dem Erwerb eines gesicherten Portfolios von Wohnimmobilien im Wert von 148 Millionen Franken, wie die Anlagestiftung am Montag mitteilte. Diese sollen jährlich 5,9 Millionen an Mieten einbringen.

Die Kapitalerhöhung wird für die Anlagegruppe Realstone Wohnimmobilien Schweiz (RIRS) durchgeführt. Die neuen Anteile werden am 1. April 2026 liberiert.

Mit den neuen Akquisitionen, die durch diese bevorstehende Kapitalerhöhung finanziert werden, und den vor einer Woche angekündigten wird das Portfolio 56 Liegenschaften umfassen mit einem prognostizierten Verkehrswert von 754 Millionen Franken. Die Mietzinseinnahmen dürften bei insgesamt über 29,5 Millionen liegen, wobei der Wohnanteil um zwei Prozentpunkte auf 86 Prozent ansteigen wird.

