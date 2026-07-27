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27.07.2026 16:30:36
Realstone Anlagestiftung plant Kapitalerhöhung von 70 bis 100 Millionen Franken
Lausanne (awp) - Die Realstone Anlagestiftung kündigt für ihre Anlagegruppe Realstone Wohnimmobilien Schweiz (RIRS) eine Kapitalerhöhung im Umfang von 70 bis 100 Millionen Franken an. Die Zeichnungsfrist läuft vom 24. August bis 16. Oktober 2026, die Liberierung der neuen Anteile erfolgt am 30. Oktober.
Mit dem Emissionserlös sollen laut der Mitteilung vom Montag vorrangig neue Wohnimmobilien in der Westschweiz akquiriert und die Fremdfinanzierungsquote gesenkt werden. Seit Ende 2025 hat die Anlagegruppe 15 Liegenschaften erworben und ihr Portfolio auf 59 Immobilien mit einem Gesamtwert von 805,75 Millionen Franken ausgebaut.
Nach Abschluss der Kapitalerhöhung wird ein Vermögen von nahezu 1 Milliarde Franken erwartet, was die Diversifikation weiter stärke.
ls/mk
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