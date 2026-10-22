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22.10.2026 13:00:36
Realstone Anlagestiftung nimmt 111 Millionen Franken auf
Lausanne (awp) - Die Realstone Anlagestiftung hat mit einer Kapitalerhöhung für ihre Anlagegruppe Realstone Wohnimmobilien Schweiz (RIRS) insgesamt 111,3 Millionen Franken aufgenommen. Mit den Mitteln soll der Kauf von zehn Liegenschaften in der Westschweiz finanziert werden.
Die Kapitalerhöhung sei deutlich überzeichnet gewesen, teilte die Anlagestiftung am Donnerstag mit. Insgesamt seien Zeichnungen im Umfang von 222,5 Millionen Franken eingegangen. Ursprünglich hatte Realstone Ende Juli ein Volumen von 70 bis 100 Millionen Franken angestrebt. Aufgrund der hohen Nachfrage wurden die Anteile pro rata zugeteilt, wobei sämtliche Zeichnungen um 50 Prozent gekürzt wurden.
Die aufgenommenen Mittel dienen dem Erwerb von zehn Liegenschaften mit einem Gesamtwert von 167 Millionen Franken. Dabei handelt es sich um acht Wohnliegenschaften und zwei gemischt genutzte Immobilien. Für vier Objekte ist der Eigentumsübergang bereits erfolgt.
Nach Abschluss sämtlicher Transaktionen dürfte das Gesamtvermögen der Anlagegruppe eine Milliarde Franken erreichen. Die Zahl der beteiligten Vorsorgeeinrichtungen steigt auf 93, darunter 19 neue Anleger.
yz/ys
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