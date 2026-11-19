reAlpha Tech hat am 17.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0.60 USD. Im Vorjahresquartal hatten -1.750 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 10.34 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 1.5 Millionen USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 1.6 Millionen USD ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch