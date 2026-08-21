Realcom veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Realcom hat am 19.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 266.58 JPY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 52.04 JPY je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite hat Realcom im vergangenen Quartal 36.90 Milliarden JPY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 54.00 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Realcom 23.96 Milliarden JPY umsetzen können.

Redaktion finanzen.ch