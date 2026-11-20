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20.11.2026 06:37:00
Real Matters veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal
Real Matters hat am 19.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
Der Verlust je Aktie belief sich auf 0.04 CAD. Im Vorjahresquartal waren -0.330 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.
Der Umsatz wurde auf 64.2 Millionen CAD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 63.4 Millionen CAD umgesetzt worden waren.
Das Ergebnis je Aktie fiel für das Gesamtjahr negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0.070 CAD beziffert. Im Vorjahr waren -0.430 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.
Der Umsatz lag bei 265.17 Millionen CAD – das entspricht einem Zuwachs von 11.73 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 237.33 Millionen CAD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.ch
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