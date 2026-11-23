Real gab am 20.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0.31 SEK, nach -0.230 SEK im Vorjahresvergleich.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Real in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 14.42 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 33.7 Millionen SEK im Vergleich zu 39.4 Millionen SEK im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.ch