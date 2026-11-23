Real Fastigheter Registered hat am 20.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Real Fastigheter Registered hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0.31 SEK je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0.230 SEK je Aktie gewesen.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 33.7 Millionen SEK – eine Minderung von 14.42 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 39.4 Millionen SEK eingefahren.

Redaktion finanzen.ch