Reading International B: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Reading International B hat am 14.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.

Das EPS belief sich auf 0.10 USD gegenüber -0.120 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Beim Umsatz wurden 66.9 Millionen USD gegenüber 60.4 Millionen USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch