Reading International B hat am 16.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0.02 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten -0.180 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde auf 65.3 Millionen USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 52.2 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.ch