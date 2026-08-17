Reading International A vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Reading International A lud am 14.08.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das EPS wurde auf 0.10 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren -0.120 USD je Aktie erzielt worden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 10.80 Prozent auf 66.9 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 60.4 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch