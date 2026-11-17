Reading International A hat am 16.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0.02 USD. Im Vorjahresviertel waren -0.180 USD je Aktie erzielt worden.

Reading International A hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 65.3 Millionen USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 25.13 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 52.2 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.ch