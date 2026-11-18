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18.11.2026 06:37:00
Reach Subsea ASA stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Reach Subsea ASA hat am 17.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.
Reach Subsea ASA vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0.11 NOK. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0.120 NOK je Aktie erwirtschaftet.
Beim Umsatz wurden 801.8 Millionen NOK gegenüber 688.0 Millionen NOK im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Redaktion finanzen.ch
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