Reach Subsea ASA stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Reach Subsea ASA hat am 18.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Es stand ein EPS von 0.41 NOK je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Reach Subsea ASA noch ein Gewinn pro Aktie von 0.220 NOK in den Büchern gestanden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 44.41 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 988.1 Millionen NOK umgesetzt, gegenüber 684.2 Millionen NOK im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.ch