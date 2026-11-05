RDE: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

RDE liess sich am 03.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat RDE die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0.04 USD. Im Vorjahresquartal hatten -0.080 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz lag bei 22.3 Millionen USD – das entspricht einem Zuwachs von 18.85 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 18.8 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch