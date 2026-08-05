RDE: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

RDE hat am 03.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

RDE vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0.04 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0.090 USD je Aktie erwirtschaftet.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 4.07 Prozent auf 21.8 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 20.9 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch