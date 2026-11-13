RDB Realty Infrastructure präsentierte Quartalsergebnisse

RDB Realty Infrastructure hat am 12.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0.11 INR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0.160 INR je Aktie generiert.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 11.64 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 206.5 Millionen INR, während im Vorjahreszeitraum 185.0 Millionen INR ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.ch