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11.08.2026 06:37:00
RDB Realty Infrastructure gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
RDB Realty Infrastructure präsentierte am 08.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.
In Sachen EPS wurden 0.21 INR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte RDB Realty Infrastructure 0.140 INR je Aktie eingenommen.
Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 57.94 Prozent auf 284.1 Millionen INR. Im Vorjahresviertel hatte RDB Realty Infrastructure 675.6 Millionen INR umgesetzt.
Redaktion finanzen.ch
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