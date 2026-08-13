RCCORE: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

RCCORE liess sich am 12.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat RCCORE die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 44.62 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte RCCORE -34.740 JPY je Aktie generiert.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 2.70 Milliarden JPY vermeldet – das entspricht einem Plus von 6.34 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2.54 Milliarden JPY in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.ch