RBZ Jewellers: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

RBZ Jewellers lud am 11.08.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

In Sachen EPS wurden 2.27 INR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte RBZ Jewellers 1.78 INR je Aktie eingenommen.

Im abgelaufenen Quartal hat RBZ Jewellers 1.21 Milliarden INR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 59.83 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 755.8 Millionen INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch