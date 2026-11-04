RBZ Jewellers präsentierte Quartalsergebnisse

RBZ Jewellers hat am 03.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das EPS wurde auf 4.10 INR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 4.64 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal hat RBZ Jewellers mit einem Umsatz von insgesamt 2.25 Milliarden INR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.45 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren, um 54.88 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.ch