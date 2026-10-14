RBL Bank: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

RBL Bank hat sich am 12.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäussert.

Das EPS belief sich auf 3.22 INR gegenüber 3.15 INR je Aktie im Vorjahresquartal.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 54.02 Milliarden INR – ein Plus von 21.62 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem RBL Bank 44.42 Milliarden INR erwirtschaftet hatte.

Analysten hatten für das Quartal einen Gewinn je Aktie von 2.76 INR sowie einem Umsatz von 31.95 Milliarden INR in Aussicht gestellt.

Redaktion finanzen.ch