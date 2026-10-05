Raiffeisen Aktie 2115344 / AT0000606306
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05.10.2026 15:00:00
RBI-Chef Höllerer: "Wollen aktive Rolle beim Wiederaufbau der Ukraine spielen"
RaiffeisenDie Raiffeisen Bank International will in der Ukraine wachsen. Dass das Institut nach wie vor in Russland präsent ist, tue dem keinen Abbruch, erklärte CEO Höllerer. In Moskau wolle man möglichst rasch aussteigenWeiter zum vollständigen Artikel bei derStandard.at
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In eigener Sache
Trading Signals: TotalEnergies - Chance auf einen neuen Anlauf
Der Öl- und Gaskonzern setzt sich ehrgeizige Produktionsziele und kündigte hohe Ausschüttungen an. Gleichwohl ist die Aktie von TotalEnergies zunächst am Ausbruch nach oben gescheitert.Weiterlesen!
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02.10.26
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01.10.26