BBVA Aktie 931474 / ES0113211835
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Zukauf
|
30.03.2026 16:26:00
RBI-Aktie schwächer: Raiffeisen expandiert mit BBVA-Übernahme in Rumänien
Raiffeisen Bank International stärkt mit dem Zukauf ihre Marktposition in Rumänien deutlich.
Durch den Kauf dürfte sich die harte Kernkapitalquote der RBI um rund 60 Basispunkte verringern, hiess es. Die RBI hatte per Jahresende 2025 ohne Russland eine harte Kernkapitalquote von 15,5 Prozent ausgewiesen.
Das Closing für die Garanti BBVA Group Romania, die mit einer Bilanzsumme von rund 4 Milliarden Euro auf einen Marktanteil von etwa 2 Prozent komme, sei im vierten Quartal zu erwarten.
Mit dem Zukauf werde die Raiffeisen Bank nach Bilanzsumme voraussichtlich die drittgrösste Bank in Rumänien sein, erklärte die RBI ferner.
Im Wiener Handel notiert die RBI-Aktie zeitweise 2,3 Prozent tiefer bei 35,74 Euro.
DJG/rio/ros
DOW JONES
Weitere Links:
Nachrichten zu BBVA SA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria)
|
31.03.26
|Experten sehen bei BBVA-Aktie Potenzial (finanzen.net)
|
31.03.26
|EURO STOXX 50-Papier BBVA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in BBVA von vor 5 Jahren eingefahren (finanzen.ch)
|
30.03.26
|RBI-Aktie schwächer: Raiffeisen expandiert mit BBVA-Übernahme in Rumänien (Dow Jones)
|
24.03.26
|EURO STOXX 50-Papier BBVA-Aktie: So viel hätte eine Investition in BBVA von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
|
17.03.26
|EURO STOXX 50-Titel BBVA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in BBVA von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.ch)
|
10.03.26
|Raiffeisen will BBVA rumänische Tochter abkaufen - Agentur (Dow Jones)
|
10.03.26
|EURO STOXX 50-Wert BBVA-Aktie: So viel Gewinn hätte eine BBVA-Investition von vor 10 Jahren eingebracht (finanzen.ch)
|
03.03.26
|EURO STOXX 50-Papier BBVA-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in BBVA von vor 5 Jahren verdient (finanzen.ch)
Analysen zu BBVA SA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria)
|17.03.26
|BBVA Overweight
|Barclays Capital
|11.03.26
|BBVA Buy
|Deutsche Bank AG
|11.03.26
|BBVA Overweight
|Barclays Capital
|11.03.26
|BBVA Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.03.26
|BBVA Overweight
|Barclays Capital
|17.03.26
|BBVA Overweight
|Barclays Capital
|11.03.26
|BBVA Buy
|Deutsche Bank AG
|11.03.26
|BBVA Overweight
|Barclays Capital
|11.03.26
|BBVA Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.03.26
|BBVA Overweight
|Barclays Capital
|17.03.26
|BBVA Overweight
|Barclays Capital
|11.03.26
|BBVA Buy
|Deutsche Bank AG
|11.03.26
|BBVA Overweight
|Barclays Capital
|11.03.26
|BBVA Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.03.26
|BBVA Overweight
|Barclays Capital
|11.02.26
|BBVA Sector Perform
|RBC Capital Markets
|05.02.26
|BBVA Sector Perform
|RBC Capital Markets
|28.01.26
|BBVA Sector Perform
|RBC Capital Markets
|14.04.25
|BBVA Equal Weight
|Barclays Capital
|13.12.24
|BBVA Equal Weight
|Barclays Capital
Krisen, Chancen & Value-Aktien – wo lohnt sich jetzt ein Blick? – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
In dieser Folge
https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/
Inside Trading & Investment
Inside Fonds
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerNach Trumps Iran-Rede: SMI geht kaum verändert ins Osterwochenende -- DAX schliesst in Rot -- Wall Street schlussendlich uneins -- Asiens Börsen letztlich mit Verlusten
Der heimische Leitindex machte am Donnerstag seine Verluste im Laufe des Tages nahezu komplett wett. Der deutsche Leitindex grenzte sein Minus etwas ein. An der Wall Street ging es in unterschiedliche Richtungen. Die Börsen in Fernost verabschiedeten sich am Donnerstag am mit Abschlägen aus dem Handel.