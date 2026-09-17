Raiffeisen Aktie 2115344 / AT0000606306
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17.09.2026 09:48:06
RBI-Aktie nach Russland-Vorwürfen unter Druck - Bank sieht irreführende Aussagen
RaiffeisenEin Bericht eines als Shortsellers definierten Unternehmens wirft der Bank vor, die Umgehung von Sanktionen gegen Russland, Iran und Nordkorea zu ermöglichen. Die Bank bestreitet dasWeiter zum vollständigen Artikel bei derStandard.at
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In eigener Sache
Trading Signals: Palo Alto Networks - Von KI-Angst zum Wachstumstreiber
KI wird für die Cybersecurity-Branche vom vermeintlichen Risiko zur Chance. Palo Alto Networks profitiert von steigenden Sicherheitsinvestitionen, starken Quartalszahlen und einem positiven Ausblick. Auch charttechnisch bleibt die Aktie spannend: Das Rekordhoch rückt in Reichweite.Weiterlesen!
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|Donnerstagshandel in Wien: ATX fällt zum Handelsstart (finanzen.ch)
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16.09.26
|ATX Prime-Handel aktuell: ATX Prime zum Ende des Mittwochshandels in Grün (finanzen.ch)
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16.09.26
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