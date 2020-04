RBC réduit de 50 % les charges d'intérêts sur carte de crédit des clients faisant face à des difficultés financières en raison de la COVID-19

À compter du 6 avril 2020, RBC réduira de 50 % les charges d'intérêts sur carte de crédit pour les particuliers et les petites entreprises qui ont demandé le report du paiement minimum

TORONTO, le 3 avril 2020 /CNW/ - RBC a annoncé aujourd'hui qu'elle réduirait de 50 % les charges d'intérêts sur carte de crédit pour ses clients qui ont demandé le report du paiement minimum de leur carte de crédit. À l'issue d'un examen financier réalisé par un conseiller RBC, les clients auront droit à un crédit correspondant à 50 % de leurs charges d'intérêts pendant la période de report.

« Nos clients doivent gérer leurs dépenses tout en s'adaptant à une nouvelle situation. Par conséquent, nous avons lancé plusieurs mesures d'aide visant à les soutenir en ces temps très difficiles, a déclaré Neil McLaughlin, chef de groupe, Services bancaires aux particuliers et aux entreprises de RBC. Il est essentiel que nos clients sachent que plusieurs options s'offrent à eux. Environ 80 % d'entre eux ne paient aucun intérêt sur leur carte de crédit ou ont accès à des options à taux d'intérêt réduit, comme la marge de crédit. En réduisant les charges d'intérêts des clients qui ont demandé le report du paiement minimum de leur carte de crédit, nous élargissons notre offre de soutien durant cette période éprouvante. »

Pour les particuliers clients et les petites entreprises clientes qui ont déjà demandé le report du paiement minimum de leur carte de crédit, RBC réduira de 50 % leurs charges d'intérêts. La différence d'intérêt sera créditée sur le compte des clients. Pour en savoir plus sur les mesures d'aide financières actuellement offertes aux clients, veuillez consulter la page https://www.rbc.com/covid-19-fr/index.html .

Aperçu de RBC

La Banque Royale du Canada est une institution financière mondiale définie par sa raison d'être, guidée par des principes et orientée vers l'excellence en matière de rendement. Notre succès est attribuable aux quelque 85 000 employés qui concrétisent notre vision, nos valeurs et notre stratégie afin que nous puissions contribuer à la prospérité de nos clients et au dynamisme des collectivités. Selon la capitalisation boursière, nous sommes la plus importante banque du Canada et l'une des plus grandes banques du monde. Nous avons adopté un modèle d'affaires diversifié axé sur l'innovation qui nous permet d'offrir des expériences exceptionnelles à 17 millions de clients au Canada, aux États-Unis et dans 34 autres pays. Pour en savoir plus, visitez le site rbc.com .‎

Nous sommes fiers d'appuyer une grande diversité d'initiatives communautaires par des dons, des investissements dans la collectivité et le travail bénévole de nos employés. Pour de plus amples renseignements, visitez le site rbc.com/collectivites-impact-social .

SOURCE RBC Banque Royale