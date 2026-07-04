RBC hebt Kursziel für Siemens Energy-Aktie auf 210 Euro: Folgt jetzt die nächste Rally?

RBC hebt Kursziel für Siemens Energy von 200 auf 210 Euro an

Aktuelles Kursniveau deutlich tiefer

Das bisherige Rekordhoch liegt bei 191,66 Euro

RBC hat das Kursziel für die Siemens Energy-Aktie von 200 auf 210 Euro angehoben und ihr "Outperform"-Rating bestätigt. Analyst Mark Fielding zählt den Titel in seiner jüngsten Branchenbetrachtung zu den bevorzugten europäischen Industriewerten und begründet dies mit einer erwarteten Ergebnisbeschleunigung im zweiten Halbjahr. Anleger reagierten prompt und kauften sich wieder in den Titel ein, der am Freitag auf XETRA bei 168,12 Euro schloss - das Kursziel liegt rund 25 Prozent über diesem Schlusskurs.

RBC sieht Rechenzentren und Netzausbau als Treiber

Fielding sieht die Erholung europäischer Industriewerte auch durch eine Entspannung der Lage im Nahen Osten gestützt, betont für Siemens Energy aber vor allem unternehmensspezifische Wachstumshebel und weniger eine allgemeine Erholung der gesamten Branche. Er nennt die steigende Nachfrage aus Rechenzentren, Energieinvestitionen und die Verlagerung von Produktion ins nahe Ausland als Treiber für im zweiten Halbjahr deutlich steigende operative Ergebnisse (Ebita) gegenüber der ersten Jahreshälfte. Trotz der positiven Einschätzung bleibt Fielding bei der Titelauswahl selektiv, weil die Bewertungen im europäischen Industriesektor insgesamt hoch ausfallen, und beschränkt sein Anlageuniversum auf eine kleine Gruppe von Unternehmen mit vergleichsweise verlässlichen Wachstumsaussichten.

Analystenkonsens bleibt deutlich vorsichtiger

Das neue Kursziel markiert damit einen deutlichen Ausreisser nach oben. Durchschnittlich trauen Experten der Siemens Energy-Aktie einen Wert von 186,30 Euro zu - und damit rund 24 Euro weniger als die RBC-Experten. Die breitere Analystengemeinde preist eine Rückkehr über die Marke von 200 Euro demnach noch nicht im Konsens ein. Für Anleger heisst das: Das Kursziel von RBC beschreibt ein mögliches, aber kein bereits breit geteiltes Szenario.

Hohe Bewertung erschwert den nächsten Sprung

Ein Blick auf die Bewertung zeigt, warum nicht alle Analysten die Zuversicht von RBC teilen. Die Aktie notiert bei einem KGV von rund 61 deutlich über dem Marktdurchschnitt und weit über dem, was klassische Industriewerte aufrufen. Ein weiterer Kursanstieg würde die Bewertung also nochmals ambitionierter machen, sofern die Gewinne nicht mindestens im selben Tempo mitziehen. Genau hier setzt Fieldings These an, denn nur wenn die von ihm erwartete Beschleunigung der Ergebnisse im zweiten Halbjahr tatsächlich eintritt, relativiert sich das hohe Vielfache.

Rund zwölf Prozent Rückstand zum Rekordhoch

Charttechnisch hat die Aktie noch Aufholbedarf. Das bisherige Rekordhoch liegt bei 191,66 Euro, damit trennen die Aktie auf dem derzeitigen Kursniveau rund 12 Prozent von der eigenen Bestmarke, bevor überhaupt neues Terrain jenseits der Marke von 200 Euro in Reichweite rückt. Seit Jahresbeginn 2026 steht bis zu diesem Schlusskurs dennoch ein Plus von rund 40 Prozent zu Buche, ein Beleg dafür, wie stark die Rally bereits gelaufen ist. Um das Kursziel von RBC zu erreichen, müsste die Aktie vom Schlusskurs bei 168,12 Euro aus um weitere rund 25 Prozent zulegen und dabei sowohl das alte Rekordhoch als auch die Marke von 200 Euro überwinden.

Claudia Stephan, Redaktion finanzen.ch

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