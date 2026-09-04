RBC Capital Markets veröffentlicht Bewertung: Swiss Re-Aktie mit Underperform

Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Swiss Re mit einem Kursziel von 115 Franken auf "Underperform" belassen. Ben Cohen komplettierte in seiner am Freitag vorliegenden Branchenbetrachtung seine Modelle mit letzten Anpassungen nach den Zahlen zum zweiten Quartal. Seine Präferenzen bleiben mit dem Vorzug für breiter aufgestellte Konzerne unverändert, während er für Rückversicherer wegen Überkapazitäten vorsichtig bleibt. Ein wichtiges Thema für die kommenden Monate sieht er im Rückversicherungsbereich in den Renditeaussichten bis 2027.

Aktieninformation im Fokus: Die Swiss Re-Aktie ausführlich analysiert am Tag der RBC Capital Markets-Empfehlung

Das Papier von Swiss Re befand sich um 11:26 Uhr im Sinkflug und gab im SIX SX-Handel 0.3 Prozent auf 143.10 CHF ab. Hiermit hat das Papier noch Abwärtsspielraum von 19.64 Prozent bezogen auf das festgelegte Kursziel. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 122’609 Swiss Re-Aktien. Auf Jahressicht 2026 kletterte das Papier um 7.7 Prozent. Mit der Quartalsbilanzvorlage von Swiss Re wird am 05.11.2026 gerechnet.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.09.2026 / 19:04 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.09.2026 / 00:45 / EDT



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