MTU Aero Engines Aktie 2166689 / DE000A0D9PT0
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20.08.2026 11:52:44
RBC Capital Markets veröffentlicht Bewertung: MTU Aero Engines-Aktie mit Sector Perform
Hier sind die Resultate der gründlichen Untersuchung der MTU Aero Engines-Aktie durch RBC Capital Markets.
Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für MTU mit einem Kursziel von 365 Euro auf "Sector Perform" belassen. Mark Fielding zog am Donnerstag nach der Berichtssaison im Kapitalgütersektor das Fazit, dass das zweite Quartal das stärkste seit drei Jahren gewesen sei. Das Wachstum werde weiterhin vom Rechenzentren-Ausbau für KI und der Luft- und Raumfahrtindustrie angeführt, aber auch in der Breite habe sich die Branchendynamik verbessert. Reizvoll seien vor diesen Hintergründen die Aktien von Schneider Electric, Siemens Energy, Melrose, Metso und Weir. Als eher zyklisch attraktiv wertete er Daimler Truck und Vesuvius.
Aktien Check: Ein detaillierter Blick auf die Performance der MTU Aero Engines-Aktie zur Zeit der Analyse
Die MTU Aero Engines-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:33 Uhr 0.5 Prozent im Minus bei 364.00 EUR. Somit hat die Aktie noch ein Aufwärtspotenzial von 0.27 Prozent gerechnet zum ausgegebenen Kursziel. Zuletzt wurden über XETRA 7’796 MTU Aero Engines-Aktien umgesetzt. Bei der Aktie schlägt seit Jahresbeginn 2026 ein Plus von 3.6 Prozent zu Buche. Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2026 dürfte MTU Aero Engines am 29.10.2026 präsentieren.
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch
Veröffentlichung der Original-Studie: 20.08.2026 / 01:58 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.08.2026 / 01:58 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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