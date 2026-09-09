adidas Aktie 11730015 / DE000A1EWWW0
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09.09.2026 12:22:46
RBC Capital Markets veröffentlicht Bewertung: adidas-Aktie mit Outperform
Die Ergebnisse der intensiven Überprüfung der adidas-Aktie durch RBC Capital Markets liegen vor.
Die kanadische Bank RBC hat Adidas mit einem Kursziel von 200 Euro auf "Outperform" belassen. Die Nachfrage aus China bleibe durchwachsen, schrieb Piral Dadhania in seiner am Mittwoch vorliegenden Branchenbetrachtung der europäischen Luxusgüter- und Sportwarenhersteller sowie Einzelhändler. Im Sportbereich müsse nach Marken und Produktkategorien unterschieden werden. Adidas profitiere von seinen Geschäftstätigkeiten vor Ort und positiven Modetrends. Konkurrent Nike sei dagegen in einer frühen Phase seines Transformationsprozesses und habe bei Lagerbeständen, Produkten und Geschäftsmodell noch viel Arbeit vor sich. Der britische Einzelhändler Next sollte vom jüngsten britisch-indischen Handelsvertrag profitieren. Im Luxusbereich seien "harte" Güter wie Schmuck und hochwertige Uhren der Lichtblick, was Richemont zugutekomme.
Analyse und Aktienbewertung: So präsentiert sich die adidas-Aktie am Tag der Analyse
Die Aktionäre schickten das Papier von adidas nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 12:06 Uhr 0.7 Prozent auf 146.75 EUR. Somit hat die Aktie noch Luft nach oben: 36.29 Prozent gerechnet zum ausgegebenen Kursziel. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 75’932 adidas-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten. Das Papier büsste seit Jahresanfang 2026 um 11.6 Prozent ein. Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2026 dürfte adidas am 29.10.2026 vorlegen.
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.09.2026 / 23:17 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.09.2026 / 00:45 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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