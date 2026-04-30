RBC Capital Markets verleiht Volkswagen (VW) vz-Aktie Outperform in jüngster Analyse

Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Volkswagen mit einem Kursziel von 131 Euro auf "Outperform" belassen. Das erste Quartal sei geprägt gewesen von einer Sonderbelastung, schrieb Tom Narayan am Donnerstag nach den Geschäftszahlen. Das eigentliche operative Ergebnis der Kernmarke VW sei imposant.

Aktienanalyse online: Die Volkswagen (VW) vz-Aktie unter der Lupe aktueller Analysen und Bewertungen

Die Aktionäre schickten das Papier von Volkswagen (VW) vz nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 13:48 Uhr 1.4 Prozent auf 86.66 EUR. Hiermit hat das Finanzpapier noch einen Zuwachsspielraum von 51.17 Prozent bezogen auf das festgelegte Kursziel. Im heutigen Handel wurden bisher 594’457 Volkswagen (VW) vz-Aktien umgesetzt. Das Papier verlor seit Jahresanfang 2026 16.3 Prozent. Die kommenden Ergebnisse für Q1 2026 dürfte Volkswagen (VW) vz am 30.04.2026 präsentieren.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.04.2026 / 06:06 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.04.2026 / 06:06 / EDT



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