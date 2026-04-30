Volkswagen Aktie 352781 / DE0007664039
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30.04.2026 14:04:44
RBC Capital Markets verleiht Volkswagen (VW) vz-Aktie Outperform in jüngster Analyse
RBC Capital Markets hat die Volkswagen (VW) vz-Aktie unter die Lupe genommen, und hier sind die detaillierten Ergebnisse.
Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Volkswagen mit einem Kursziel von 131 Euro auf "Outperform" belassen. Das erste Quartal sei geprägt gewesen von einer Sonderbelastung, schrieb Tom Narayan am Donnerstag nach den Geschäftszahlen. Das eigentliche operative Ergebnis der Kernmarke VW sei imposant.
Aktienanalyse online: Die Volkswagen (VW) vz-Aktie unter der Lupe aktueller Analysen und Bewertungen
Die Aktionäre schickten das Papier von Volkswagen (VW) vz nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 13:48 Uhr 1.4 Prozent auf 86.66 EUR. Hiermit hat das Finanzpapier noch einen Zuwachsspielraum von 51.17 Prozent bezogen auf das festgelegte Kursziel. Im heutigen Handel wurden bisher 594’457 Volkswagen (VW) vz-Aktien umgesetzt. Das Papier verlor seit Jahresanfang 2026 16.3 Prozent. Die kommenden Ergebnisse für Q1 2026 dürfte Volkswagen (VW) vz am 30.04.2026 präsentieren.
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.04.2026 / 06:06 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.04.2026 / 06:06 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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